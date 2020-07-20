السيرة الذاتية لمدرب الشباب الجديد بيدرو كايشينيا

وقعت إدارة نادي الشباب أمس (الأحد) عقداً رسميا مع المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا، ليتولى مهمة تدريب الفريق لموسمين قادمين، خلفاً للإسباني لويس جارسيا الذي رفض تجديد عقده مع النادي.
وسبق للبرتغالي بيدرو كايشينيا (49 عامًا)، أن عمل في المملكة في منصب مساعد مدرب نادي الهلال الأسبق البرتغالي جوزيه بيسيرو في الفترة (2006-2007)، والمنتخب السعودي في الفترة (2009-2010).
ومن محطات كايشينيا التدريبية، تدريب فئة الشباب بنادي بيجا البرتغالي 1999 لمدة 4 مواسم، ثم عمل مساعداً لمدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي (2004 – 2006)، ومساعدًا للتدريب في باناثينايكوس اليوناني (2007 ـ 2008)، ثم رابيد بوخارست الروماني (2008 ـ 2009). وفق”أخبار 24″.
كما تولى مهمة تدريب أونياو ليريا وناسيونال ماديرا البرتغاليين 2010، وبعدها سانتوس لاجونا المكسيكي، ثم انتقل إلى الغرافة القطري، وبعده إلى رينجرز الإسكتلندي، ثم كروز آزول المكسيكي، قبل أن يتعاقد مع الشباب.