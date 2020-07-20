مصادر: الهلال قد يستغني عن الثلاثي باهبري والعابد والحافظ بتوصية من المدرب

كشفت مصادر، عن أن نادي الهلال قد يستغني عن ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم هتان باهبري، ونواف العابد، وعبدالله الحافظ؛ وذلك لعدم قناعة المدير الفني رازفان لوشيسكو بمستوياتهم.
وأشارت المصادر، وفقا لصحيفة “الوطن”، إلى أن الهلال ينوي التفاوض لضم ثلاثة لاعبين هم فهد المولد من الاتحاد، وعلي حسن من الفتح، بالإضافة إلى لاعب الشباب عبدالله الحمدان.
وعلى صعيد متصل يطالب الهلاليون إدارة النادي بضخ دماء جديدة بالفريق، حيث إن عددًا من لاعبي الفريق تتجاوز أعمارهم 28 عامًا ويصل عمر بعضهم إلى 30 عاما، بينهم الشلهوب، والمعيوف، والفرج، والبليهي، وجحفلي، ونواف العابد.
بالمقابل يمتلك الفريق عناصر شابة تنتظر الفرصة تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 24 عاما، منهم متعب المفرج، وناصر الدوسري، وحمد العبدان، ومنصور البيشي، وذعار العتيبي.