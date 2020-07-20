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أخبار محلية > الوحدة ينافس أندية أوروبية لكسب خدمات المدافع الكوري “كيم”.. وعضو شرف يتكفل بالصفقة
20/07/2020   1:09 م

الوحدة ينافس أندية أوروبية لكسب خدمات المدافع الكوري “كيم”.. وعضو شرف يتكفل بالصفقة

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كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الوحدة في منافسة مع عدد من الأندية الخليجية والأوروبية، لحسم صفقة مدافع بكين غوان الصيني، الكوري كيم مين جاي.

وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الوطن” أن أحد أعضاء شرف النادي الوحداوي تكفل بكامل الصفقة في حال تم الاتفاق مع كيم مين، وذلك بعد أن أعلن النادي الصيني بيع عقد اللاعب.

من جانبه، أجرى لاعبو الوحدة حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وعمد مدرب الفريق الأوروجوياني دانيال كارينيو إلى تكثيف الجرعات اللياقية في الحصة الصباحية، وأجرى مناورة على كامل الملعب في الحصة المسائية.

الوحدة ينافس أندية أوروبية لكسب خدمات المدافع الكوري “كيم”.. وعضو شرف يتكفل بالصفقة

أخبار محلية
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