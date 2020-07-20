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اخبار رياضية > شبح الإصابات يضرب لاعبين من صفوف “الاتحاد”
20/07/2020   1:11 م

شبح الإصابات يضرب لاعبين من صفوف “الاتحاد”

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أعلن نادي الاتحاد عن تعرض لاعبين ضمن صفوف فريقه الأول لكرة القدم، إلى الإصابة، وذلك في ظل استعدادات الفريق لعودة منافسات بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الرابع من أغسطس المقبل.

وقال النادي، في بيان عبر حسابه على “تويتر”، إن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعبان مهند الشنقيطي، والبرازيلي رومارينهو، صباح اليوم على موضع إصابتهما عن تعرضهما لشد عضلي بسيط سيحتاجان على إثره راحة لمدة يومين قبل العودة للدخول في التدريبات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خسر أمام نظيره القادسية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، تأهباً لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

وفق “أخبار 24”.

شبح الإصابات يضرب لاعبين من صفوف “الاتحاد”

اخبار رياضية
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