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أخبار محلية > وزير الخارجية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى
20/07/2020   1:11 م

وزير الخارجية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى

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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الإثنين)، إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة، إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

وأوضح الأمير فيصل أنه رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة الكاظمي للمملكة، تم تأجيل الزيارة (التي كانت مقررة اليوم) إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في العراق.

وشدد على أن المملكة تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه.

يشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أمس أن خادم الحرمين الشريفين دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. وفق “أخبار 24”.

وزير الخارجية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة إلى حين خروج الملك سلمان من المستشفى

أخبار محلية
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