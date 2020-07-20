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أخبار المناطق > أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق رئيسي بخميس مشيط
20/07/2020   1:12 م

أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق رئيسي بخميس مشيط

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وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإطلاق اسم ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير المنطقة السابق، الأمير فيصل بن خالد، على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق ‏الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.‏

وأكد أمير عسير في توجيهه، أن إضفاء اسم شخص إلى مكان ما ‏إنما هو وسام يستحقه مَن كان أهلًا له؛ تقديرًا لمكانته بين الأهالي.‏

وأضاف: “لذا فقد وجدنا أن الأولي بذلك الوسام هو أخي الأمير ‏فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ليذكرنا إطلاق اسمه على ذلك ‏الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء لجهوده ‏وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية”.‏ وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من أهالي منطقة عسير طلبوا تسمية الطريق باسم ‏أمير المنطقة، إلّا أن الأمير تركي بن طلال وجه بتسمية الطريق ‏باسم الأمير فيصل.‏

أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق رئيسي بخميس مشيط

أخبار المناطق
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