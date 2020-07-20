أمير عسير يوجه بإطلاق اسم الأمير فيصل بن خالد على طريق رئيسي بخميس مشيط

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإطلاق اسم مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير المنطقة السابق، الأمير فيصل بن خالد، على الطريق الرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك عبدالله جنوب محافظة خميس مشيط.
وأكد أمير عسير في توجيهه، أن إضفاء اسم شخص إلى مكان ما إنما هو وسام يستحقه مَن كان أهلًا له؛ تقديرًا لمكانته بين الأهالي.
وأضاف: “لذا فقد وجدنا أن الأولي بذلك الوسام هو أخي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ليذكرنا إطلاق اسمه على ذلك الطريق المميز بما يستحقه هذا الرجل العظيم من ثناء لجهوده وإخلاصه طيلة توليه المسؤولية”. وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من أهالي منطقة عسير طلبوا تسمية الطريق باسم أمير المنطقة، إلّا أن الأمير تركي بن طلال وجه بتسمية الطريق باسم الأمير فيصل.