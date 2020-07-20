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أخبار محلية > “المياه” تكشف على 1000 عقار يعاني سكانها ارتفاع الاستهلاك وتنجح في خفض قيمة الفواتير 60%
20/07/2020   1:13 م

“المياه” تكشف على 1000 عقار يعاني سكانها ارتفاع الاستهلاك وتنجح في خفض قيمة الفواتير 60%

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انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مبادرة “رشِّد”، الهادفة إلى الكشف على 1000 عقار كان سكانها يعانون ارتفاع استهلاك المياه، وأخذت الشركة على عاتقها الكشف عن التسربات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة مجاناً،

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس محمد ‏الموكلي، أن الوفر السنوي الذي سيتحقق من تطبيق مبادرة “رشِّد” يصل إلى قرابة 7.6 مليون متر مكعب سنوياً.

وأوضح أن كمية الاستهلاك الشهري قبل تطبيق المبادرة كانت ‏أكثر من 137.6 ألف متر مكعب، وبعد معالجة التسربات وتركيب الأدوات المرشدة انخفض ‏الاستهلاك إلى ‏حوالي 75 ألف متر مكعب في الشهر، بنسبة 46%، وقرابة 60% ‏انخفاضًا في قيمة الفواتير.‏

وأشار إلى أنه في حال قيام 10% من عملاء الشركة، الذين ‏يمثلون قرابة 200 ألف عميل، بمعالجة التسربات وتركيب ‏الأدوات المرشدة، سيتحقق وفر سنوي يتجاوز 153 مليون متر ‏مكعب من المياه.‏

وبيّن أن أبرز التسربات تكمن بشكل أساسي في الوصلة ‏من عداد المياه إلى الخزان الأرضي بنسبة 60%، وعوامة ‏الخزان الأرضي بنسبة 79%، ورقبة الخزان الأرضي بنسبة ‏‏70%، وكراسي المرحاض بنسبة 65%.‏

"المياه" تكشف على 1000 عقار يعاني سكانها ارتفاع الاستهلاك وتنجح في خفض قيمة الفواتير 60%

وفق “أخبار 24”.

“المياه” تكشف على 1000 عقار يعاني سكانها ارتفاع الاستهلاك وتنجح في خفض قيمة الفواتير 60%

أخبار محلية
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