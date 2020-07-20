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أخبار محلية > المحكمة العليا تجدد الدعوة لتحري هلال ذي الحجة مساء اليوم
20/07/2020   1:15 م

المحكمة العليا تجدد الدعوة لتحري هلال ذي الحجة مساء اليوم

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جددت المحكمة العليا الدعوة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم (الإثنين) 29 ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وفق “أخبار 24”.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين”.

المحكمة العليا تجدد الدعوة لتحري هلال ذي الحجة مساء اليوم

أخبار محلية
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