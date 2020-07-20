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أخبار محلية > ‏”شؤون الحرمين” تطلق 6 محاور لتعزيز قيمة شرف خدمة ‏الحجاج
20/07/2020   1:15 م

‏”شؤون الحرمين” تطلق 6 محاور لتعزيز قيمة شرف خدمة ‏الحجاج

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد ‏النبوي ‏6 محاور، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة ‏بحجاج بيت الله، وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى ‏نفوس العاملين بالرئاسة، ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام ‏فخر لنا”.‏

وأوضحت الرئاسة أن المحور الأول هو البناء والإعداد، ويسعى لتعزيز قيمة الشرف ‏والافتخار بخدمة الحجاج والمعتمرين بحيث يتمثل الموظفون هذه ‏القيم الرائعة وتصبح واقعاً ملموساً‎.

وأشارت إلى أن المحور التوجيهي والإرشادي يؤكد رسالة ‏الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج ‏والزوار من خلال منصة منارة الحرمين، فيما عني المحور الخدمي ‏بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم ‏وبما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا‎. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت الرئاسة أن المحور الاجتماعي والإنساني يهدف إلى تقديم ‏الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون ‏والعمل مع الجهات ذات العلاقة، كما اختص المحور الإعلامي في ‏إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد ‏لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف ‏الرحمن‎.

وأظهرت أهمية المحور التقني الذي يؤدي دورًا مهمًا في جميع المحاور، مع ‏أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية ‏يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين‎.‎

‏”شؤون الحرمين” تطلق 6 محاور لتعزيز قيمة شرف خدمة ‏الحجاج

أخبار محلية
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