‏”شؤون الحرمين” تطلق 6 محاور لتعزيز قيمة شرف خدمة ‏الحجاج

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 محاور، بهدف تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة بحجاج بيت الله، وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين بالرئاسة، ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”.
وأوضحت الرئاسة أن المحور الأول هو البناء والإعداد، ويسعى لتعزيز قيمة الشرف والافتخار بخدمة الحجاج والمعتمرين بحيث يتمثل الموظفون هذه القيم الرائعة وتصبح واقعاً ملموساً.
وأشارت إلى أن المحور التوجيهي والإرشادي يؤكد رسالة الحرمين الشريفين العلمية من خلال بث دروس عن بعد للحجاج والزوار من خلال منصة منارة الحرمين، فيما عني المحور الخدمي بالخدمة المباشرة للحجاج من خلال تقديم أرقى الخدمات لهم وبما يتواكب مع الوضع الراهن لجائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الرئاسة أن المحور الاجتماعي والإنساني يهدف إلى تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمات الصحية للحجاج بالتعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة، كما اختص المحور الإعلامي في إشراك الإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الجديد لتغطية برامج الحملة وفعالياتها لإبراز الجهود في خدمة ضيوف الرحمن.
وأظهرت أهمية المحور التقني الذي يؤدي دورًا مهمًا في جميع المحاور، مع أرشفة محتوى الحملة خلال السنوات الماضية أرشفة إلكترونية يتم رفعها في مواقع الرئاسة لتتاح لعموم المسلمين.