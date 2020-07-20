وزير الصحة ناعياً مسعف “الهلال الأحمر”: عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله

نعى وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مسعف هيئة الهلال الأحمر، هاني يوسف عيسى، الذي استشهد أمس (الأحد)، نتيجة تعرضه للدهس، أثناء مباشرته حادِث انقلاب مركبة على طريق الهجرة بالمدينة المنورة.
وقال الربيعة إن الفقيد عُرف بإخلاصه وتفانيه في عمله، سائلا الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.
وكانت هيئة الهلال الأحمر قد أعلنت أمس وفاة المسعف هاني يوسف عيسى، إثر تعرضه لحادِث دَهس، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى بسبب تعرضه لإصابات خطيرة، وجرت عدة محاولات لإنقاذ حياته غير أنه تُوفي بعد ربع ساعة من وصوله إلى المستشفى. وفق “أخبار 24”.