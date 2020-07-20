“الداخلية”: تنفيذ حكم القصاص في مواطن قَتل آخر بسِلاح رشاش في الطائف

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم الَقتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف.
وقالت الداخلية إن المدعو عبدالرحمن بن سلطان بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية -، أقدم على قَتل سامي بن عطية بن حسين الحارثي – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سِلاح رشاش مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وأوضحت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً، وأيد الحكم من مرجعه ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً. وفق “أخبار 24”.