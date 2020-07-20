خط سكك حديدية مزدوج بين الدمام والرياض لزيادة القدرة الاستيعابية بنسبة 60%

تعتزم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إنشاء خط حديدي مزدوج بين الدمام والرياض، يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط الحديدية بنسبة 60% من قدرتها الحالية، ما يساعد على التوسع في نقل البضائع والركاب.
وكانت المؤسسة أعلنت مؤخراً إضافة 8 أطقم جديدة من قطارات الركاب الفاخرة الحديثة، يتكون كل طقم من 5 عربات وقاطرتين، تزيد طاقة النقل لدى الخطوط الحديدية بأكثر من 2000 مقعد، ما يمكنها من نقل 5 آلاف راكب يومياً، بالإضافة لاعتماد 4 قطارات حديثة ستصل الفترة المقبلة، فيما يسهم اكتمال إنشاء خطوط حديدية مزدوجة في تقليص زمن الرحلات بالنسبة للركاب.
واشتملت التوسعة بحسب “الوطن” على استجلاب 8 قاطرات جر بقوة 3500 حصان لنقل البضائع، كما أبرمت الهيئة اتفاقية لتصنيع وتوريد 220 عربة شحن مزدوجة، بجانب تأمين عربات شحن بضائع متنوعة.
يذكر أن أسطول المؤسسة العامة للسكك الحديدية حاليا يتكون من 102 قاطرة، بينها 87 قاطرة تحت الخدمة فعلاً، و25 قاطرة مناورة، و62 قاطرة بضائع، ويبلغ عدد عربات الركاب 75، و2596 عربة شحن.