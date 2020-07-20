“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، أنها نفذت حكم الَقتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها.
وقالت الداخلية، “إن المدعو عبدالسلام بن سعيد بن جابر القحطاني، أقدم على قَتل فرحان بن مضواح بن جابر القحطاني – سعوديي الجنسية-، بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب وجود خلاف بينهما.
وبيّنت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.
واشارت إلى أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم (الإثنين) 29/ 11/ 1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير . وفق “أخبار 24”.