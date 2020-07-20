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أخبار المناطق > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها
20/07/2020   5:30 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

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أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، أنها نفذت حكم الَقتل ‏قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها‎.‎

وقالت الداخلية، “إن المدعو عبدالسلام بن سعيد بن جابر ‏القحطاني، أقدم على قَتل فرحان بن مضواح بن ‏جابر القحطاني – سعوديي الجنسية-، بإطلاق النار عليه ‏مما أدى إلى وفاته، بسبب وجود خلاف بينهما.‎

وبيّنت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني ، وأسفر ‏التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته ‏إلى المحكمة العامة صدر بحقه قرار قضائي يقضي بثبوت ما ‏نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.‏

واشارت إلى أن الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر ‏أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم (الإثنين) 29/ 11/ ‏‏1441هـ ، بمدينة أبها بمنطقة عسير . وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبها

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