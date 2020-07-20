افتتاح المرحلة الثانية من ممشى شارع الأمير تركي في الخبر

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من مشروع ممشى شارع الأمير تركي في حي اليرموك بمحافظة الخبر، الذي نفذته بلدية المحافظة.
ويبلغ طول المرحلة الثانية من الممشى 250 مترا، وبعرض 8 أمتار، ومساحة إجمالية من المطاط بلغت 750 مترا، ومسار لذوي الإعاقة البصرية، ومشايات إنتر لوك، و60 حوضا لزراعة الأشجار على امتداد الممشى.
إضافة إلى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية، ومواقف تتسع لأكثر من 100 سيارة، وذلك امتدادا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترا والعرض 12 مترا.
يذكر أن محافظة الخبر تضم حاليا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في الحدائق العامة والمنتزهات.
وفق “أخبار 24”.