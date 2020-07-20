“العدل”: 6 إجراءات يجب مراعاتها عند “الإفراغ الإلكتروني” لضمان نجاح العملية

شددت وزارة العدل على مستفيدي خدمة الإفراغ الإلكتروني بضرورة مراعاة اتباع 6 إجراءات، كي تكتمل الخدمة وعملية تحويل الملكية بكل يسر وسهولة، وكي تسهل عملية إعادة مبلغ الحوالة في حال لم تكتمل الصفقة لأي سبب من الأسباب.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات واجبة الاتباع للاستفادة من خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”، تتمثل في:
تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية، كون الخدمة لا تكتمل دون تسلم كامل الحوالة، وسترفض أي حوالة غير مكتملة، وذلك لتلافي تحويل مبالغ زائدة عن الصفقة.
يمكن للمستفيد التواصل مع مصرفه لرفع الحد الأعلى للحوالات اليومية، حتى يتسنى له تحويل كامل مبلغ الصفقة.
الخدمة تقبل الحوالات الإلكترونية فقط، ولا تقبل النقد أو الشيكات، لضمان إعادة المبلغ في حال عدم إكمال المبلغ الكامل للصفقة، بعد مدة انتظار 10 أيام من موافقة المشتري على طلب الإيداع.
على المستفيد تحويل المبلغ من حساب مرتبط بهويته، لضمان إعادة المبلغ لحسابه في حال تعثر استقبال الحوالة.
وعلى البائع عدم إضافة قيمة ضريبة القيمة المضافة، لأن المبلغ المسجل في إجمالي المبايعة يعتبر مبلغ المبايعة كاملاً.وفق “أخبار 24”.
يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، وذلك من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى 1950@moj.gov.sa، مع توضيح كامل بياناته ومعلومات الحوالة “رقمها، وقيمتها، والزمن الذي حولت فيه”.
يذكر أن خدمة الإفراغ الإلكتروني التي وجه بإطلاقها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مؤخراً، تهدف لتوفير إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون حاجة المستفيدين لزيارة مقرات كتابات العدل.