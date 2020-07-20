كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أنه تم توطين 45.6 ألف وظيفة حتى الآن في القطاعات والمهن التخصصية.
والقطاعات والمهن المستهدفة التي تستهدفها الوزارة تضم قطاع التشغيل والصيانة، ومهن أطباء الأسنان، والصيادلة، إضافة إلى المهن الهندسية، ومهن المحاسبة والمراجعة القانونية.
وأوضحت الوزارة أنه تبقت نسبة 60% لتوطين 124 ألف وظيفة بالقطاعات المذكورة حتى عام 2022م.
جدير بالذكر أن الوزارة أكدت في وقت سابق أنها نفذت 86% من اتفاقيات توطين الوظائف بالقطاع الخاص، والتي تستهدف 360 ألف وظيفة حتى العام 2021.
وفق “أخبار 24”.