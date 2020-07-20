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أخبار محلية > مجلس التنسيق السعودي- العراقي يوقع عددًا من المذكرات ‏لتعزيز العلاقات على المستوى الاستراتيجي
20/07/2020   5:34 م

مجلس التنسيق السعودي- العراقي يوقع عددًا من المذكرات ‏لتعزيز العلاقات على المستوى الاستراتيجي

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اختتم مجلس التنسيق السعودي- العراقي، اليوم (الإثنين)، أعمال ‏دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على ‏المستوى الإستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية ‏الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.‏

وتضمنت أعمال المجلس توقيع مذكرة إطارية بين صندوق ‏التنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع ‏التنموية في العراق، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون في ‏المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كوروناK وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.

وناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي “جديدة-عرعر” ‏تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة ‏لذلك.‏

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ‏نمو العلاقات السعودية العراقية في جميع المجالات، لافتًا إلى أن ‏القيادة في البلدين لديها رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة ‏الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية.‏

مجلس التنسيق السعودي- العراقي يوقع عددًا من المذكرات ‏لتعزيز العلاقات على المستوى الاستراتيجي

أخبار محلية
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