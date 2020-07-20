مجلس التنسيق السعودي- العراقي يوقع عددًا من المذكرات ‏لتعزيز العلاقات على المستوى الاستراتيجي

اختتم مجلس التنسيق السعودي- العراقي، اليوم (الإثنين)، أعمال دورته الثالثة، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الإستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
وتضمنت أعمال المجلس توقيع مذكرة إطارية بين صندوق التنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كوروناK وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
وناقش المجلس مدى جاهزية المنفذ الحدودي “جديدة-عرعر” تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك.
من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، نمو العلاقات السعودية العراقية في جميع المجالات، لافتًا إلى أن القيادة في البلدين لديها رغبة مشتركة لتعزيز هذه العلاقة الإستراتيجية بما يليق بالروابط التاريخية.