دشّن وزير الإسكان ماجد الحقيل عبر الاتصال المرئي، اليوم (الإثنين)، مشروع إسكان “تاج المصيف” الواقع في محافظة الطائف، والذي يوفّره برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويضم المشروع 556 وحدة سكنية من نوع فيلا تحت الإنشاء، ويقع في حي الرحاب، ويمتد على أكثر من 400 ألف م2، ويبعد 10 دقائق عن جامعة الطائف ومستشفى الملك سلمان الجديد، و15 دقيقة عن مطار الطائف الدولي.
وتتضمّن الوحدات السكنية الخاصة بمشروع “تاج المصيف” 3 نماذج عصرية بمساحات وتصاميم مختلفة وبضمانات متكاملة ومرافق كاملة، حيث تم حجز المرحلة الأولى من المشروع بالكامل والبالغة 60 فيلا خلال 48 ساعة.
وفق “أخبار 24”.