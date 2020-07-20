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أخبار محلية > القبض على 9 أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حـادثة سرقة بالرياض
20/07/2020   11:30 م

القبض على 9 أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حـادثة سرقة بالرياض

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ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم (الإثنين)، القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 9 أفراد من الوافدين، وذلك لارتكابهم نحو 100 حـادث سرقة بالعاصمة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن التشكيل مكوّن من 7 سودانيين ومصري وهندي، والذين امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة.

وأضاف أن إجمالي قيمة المسروقات بلغ 300 ألف ريال، حيث تمت مصادرة أكثر من 40 ألف ريال كانت بحوزتهم واسترداد 15 جهاز تبريد، وتحريز المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

القبض على 9 أشخاص ارتكبوا ما يقارب 100 حـادثة سرقة بالرياض

أخبار محلية
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