التجارب السريرية للقاح “أكسفورد” تحقق نتائج فعالة في مراحله الأولية

أثبتت التجارب السريرية على متطوعين تحقيق لقاح جامعة أكسفورد “أسترا زينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد نتائج فعالة، وذلك عبر توليد مناعة في أجسام التجارب بصورة آمنة دون التسبب في أي أعراض جانبية.
وأظهرت النتائج، التي نشرتها مجلة “لانسيت” الطبية، أن اللقاح الذي يحمل اسم “AZD1222” لم يلحق أي أذى بالأجسام المضادة واستجابة “الخلايا التائية”، ما يجعله خاليًا من أي أعراض جانبية.
وكشف باحثون أن تجارب المرحلة الأولى كشفت عن تحفيز الجسم إنتاج أجسام مضادة وخلايا تائية، بما يشكل عنصرًا ضروريًا لمقاومة الجسم المرض. وفق “أخبار 24”.
ويعمل علماء بريطانيون من جامعة أكسفورد على تطوير اللقاح، والذي وقعت لندن صفقة كبرى لتوفير 100 مليون جرعة منه.
وكان عدد من التقارير العلمية قد أشار إلى احتمالية ظهور لقاح مضاد للفيروس التاجي مع نهاية العام الجاري، وذلك حال توافر نتائج مبشرة للتجارب السريرية.