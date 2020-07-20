الأعراض والأسباب.. ما هو مرض التهاب المرارة؟

احتل مرض “التهاب المرارة” صدارة عمليات البحث منذ إعلان الديوان الملكي دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات تتعلق بالمرض.
مرض التهاب المرارة
تعمل المرارة بشكل رئيسي على تخزين نوع محدد من العصارة يتم إنتاجه من الكبد، ثم تعيد ضخها مجددًا إلى الأمعاء عبر القناة الكيسية لتساعد في عملية الهضم بشكل سليم.
ويحصل التهاب المرارة عندما تصاب القناة الكيسية بانسداد ناتج عن أسباب مختلفة، أكثرها حدوثًا بفعل حصوات المرارة، ما يتسبب في تورمها، وهو ما يؤدي بدوره إلى تسرب العصارة إلى الأمعاء، الأمر الذي يتسبب في الشعور بالألم وليونة غير معهودة في الجزء الأيمن من البطن.
الأعراض
ويصاحب الإصابة بالتهاب المرارة شعور بألم في النصف العلوي والنصف الأيمن من البطن، يظهر غالبًا بعد تناول الوجبات، كما تظهر بعض الأعراض بشكل متفاوت، مثل الحمى المصحوبة بالقشعريرة، والغثيان، والتقيؤ.وفق “أخبار 24”.
أسباب التهاب المرارة
في معظم الحالات تكون الإصابة بحصوات في المرارة هي السبب الرئيسي للالتهاب، وفي أحيان أخرى قد يظهر المرض بعد الخضوع لعملية أو التعرض لالتهاب أسهم في إضعاف المناعة، أو إصابة المرارة بخلل ما قلل من قدرتها على إفراغ العصارة.
وتتسبب بعض الأمراض أيضًا في الإصابة بالتهاب المرارة، مثل فقر الدم المنجلي والسمنة والسكري، كما ترتفع فرص الإصابة بالتهاب المرارة بشكل عام بين النساء بعد بلوغ سن الـ50 وعند الرجال في سن الـ60.