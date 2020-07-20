نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “البيئة” عن مقطع “معذب القطة”: يحتمل أنه مصوّر في الهند أو ماليزيا.. ومن لديه معلومات يتواصل معنا
20/07/2020   11:33 م

“البيئة” عن مقطع “معذب القطة”: يحتمل أنه مصوّر في الهند أو ماليزيا.. ومن لديه معلومات يتواصل معنا

+ = -
1236

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبد الله أبا الخيل، على المقطع المتداول في المملكة مؤخراً، ويظهر فيه شخص يعذّب قطة بالحرق.

وقال أبا الخيل إن الوزارة رصدت المقطع لحظة ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محلياً.

وأضاف أنه اتضح للوزارة أن المقطع ظهر أول مرة في الهند، ثم ظهر بعد ذلك في ماليزيا، مشيراً إلى أن البيئة التي صُوّر فيها المقطع تدعم ذلك.

وبيّن أبا الخيل أن إحدى المنظمات الهندية المختصة أعلنت – بعد ظهور المقطع في الهند – عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن معذّب القطة.وفق “أخبار 24”.

ودعا أبا الخيل كل من لديه معلومات تخالف ما توصلت إليه الوزارة من أن المقطع غير مصور في المملكة إلى التواصل معها عبر الهاتف (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠) أو التواصل مع النيابة العامة.

“البيئة” عن مقطع “معذب القطة”: يحتمل أنه مصوّر في الهند أو ماليزيا.. ومن لديه معلومات يتواصل معنا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102945.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.