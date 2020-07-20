“البيئة” عن مقطع “معذب القطة”: يحتمل أنه مصوّر في الهند أو ماليزيا.. ومن لديه معلومات يتواصل معنا

علّق المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبد الله أبا الخيل، على المقطع المتداول في المملكة مؤخراً، ويظهر فيه شخص يعذّب قطة بالحرق.
وقال أبا الخيل إن الوزارة رصدت المقطع لحظة ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محلياً.
وأضاف أنه اتضح للوزارة أن المقطع ظهر أول مرة في الهند، ثم ظهر بعد ذلك في ماليزيا، مشيراً إلى أن البيئة التي صُوّر فيها المقطع تدعم ذلك.
وبيّن أبا الخيل أن إحدى المنظمات الهندية المختصة أعلنت – بعد ظهور المقطع في الهند – عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن معذّب القطة.وفق “أخبار 24”.
ودعا أبا الخيل كل من لديه معلومات تخالف ما توصلت إليه الوزارة من أن المقطع غير مصور في المملكة إلى التواصل معها عبر الهاتف (٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠) أو التواصل مع النيابة العامة.