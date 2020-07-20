نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مسؤول بـ”التنمية الاجتماعية”: ما حدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية يُعد نوعا من الإيذاء ورفعنا بذلك للجهات المختصة
20/07/2020   11:35 م

مسؤول بـ”التنمية الاجتماعية”: ما حدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية يُعد نوعا من الإيذاء ورفعنا بذلك للجهات المختصة

+ = -
898

علّق وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، على واقعة استخدام طفلة لنشر خلطات جنسية، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد أحد أنواع الإيذاء للطفل.

وقال، خلال حديثه لقناة السعودية، إن استغلال الأطفال للترويج لخلطات جنسية يمثل مخالفة صارخة لنظام حماية الطفل، والذي يكفل حقوقه كاملة، بما في ذلك التعليم والصحة وعيش حياة كريمة.

وأشار الحديثي إلى أن المملكة حريصة على توفير مناخ آمن للأطفال بشكل عام، وهو ما ظهر من خلال التوقيع على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع استخدام الأطفال في المواد الإباحية والنزاعات المسلحة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الوزارة قد أعلنت إحالة ما رُصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال للطفلة إلى الجهات المختصة.

مسؤول بـ”التنمية الاجتماعية”: ما حدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية يُعد نوعا من الإيذاء ورفعنا بذلك للجهات المختصة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102950.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.