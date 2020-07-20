مسؤول بـ”التنمية الاجتماعية”: ما حدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية يُعد نوعا من الإيذاء ورفعنا بذلك للجهات المختصة

علّق وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي، أحمد الحديثي، على واقعة استخدام طفلة لنشر خلطات جنسية، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد أحد أنواع الإيذاء للطفل.
وقال، خلال حديثه لقناة السعودية، إن استغلال الأطفال للترويج لخلطات جنسية يمثل مخالفة صارخة لنظام حماية الطفل، والذي يكفل حقوقه كاملة، بما في ذلك التعليم والصحة وعيش حياة كريمة.
وأشار الحديثي إلى أن المملكة حريصة على توفير مناخ آمن للأطفال بشكل عام، وهو ما ظهر من خلال التوقيع على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع استخدام الأطفال في المواد الإباحية والنزاعات المسلحة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت إحالة ما رُصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغلال للطفلة إلى الجهات المختصة.
#كلنا_مسؤول | أحمد الحديثي – وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي: ماحدث من استغلال للطفلة لنشر خلطات جنسية يعد أحد أنواع الإيذاء للأطفال ونظام نظام حماية الطفل يكفل حقوقه بالتعليم والصحة والعيش بحياة كريمة. pic.twitter.com/8yJBz1t1l5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 20, 2020