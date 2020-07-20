بدأت قيادات قوات أمن الحج في تطبيق إجراءات منع دخول من لا يحملون تصاريح نظامية للمشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار الخطط الموضوعة لتنظيم الحج لعام 1441هـ، والتي تم الإعلان عن عناصرها خلال سلسلة من المؤتمرات الصحفية.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أكدت أن قوات الشرطة باشرت تنفيذ الخطة عبر مجموعة من نقاط المنع، والتي تشمل نقطة نهاية طريق العزيزية بعد كوبري دقم الوبر، والقصور الملكية بشارع الملك عبدالله، وشارع مزدلفة، وأنفاق طريق الملك خالد، وأنفاق الجمرات، وشارع صدقي، وكوبري العوالي الجديد، والعيكيشية.
وفق “أخبار 24”.