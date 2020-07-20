بالفيديو.. تعرّف على مستجدات العمل في “القدية”

يشهد مشروع “القدية” تنفيذ جزء من خطط البنية التحتية للطرق والجسور، والتي تمثل ركيزة أساسية في استكمال المشروع الضخم.
وسلّطت قناة العربية الضوء على مستجدات العمل في “القدية”، والتي من بينها تمهيد المساحات المخصصة لبناء المراكز الترفيهية، مثل “سيكس فلاجز” وعدد من دور العرض السينمائية.
واستعرضت بعض أعمال تعبيد الطرق في “القدية”، والتي تُعد أولى خطوات تنفيذ الخطط الإنشائية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى عمليات حفر لمساحات تصل إلى 6.5 مليون متر مربع.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم استقدام تربة مغايرة لأرض “القدية”، وذلك لإتمام عمليات الردم، كما تمت إزالة 40 شجرة من نوعيات يشتهر بها الموقع.
وكان المدير التنفيذي لشركة “القدية” للاستثمار، مايكل رينينجر، قد أكد أن العمل في المشروع لم يتأثر خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن المشروع يسير بوتيرة ثابتة لتحقيق خططه.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. مراسل العربية @H_alsufayan من داخل مشروع #القدية يكشف جزءا من أعمال المشروع المستمرة pic.twitter.com/WL1WFr9fv3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 20, 2020