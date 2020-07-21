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أخبار محلية > “الصحة” توضح أكثر فئات عُرضة للإصابة بـ “كورونا” بين الأطفال
21/07/2020   9:21 ص

“الصحة” توضح أكثر فئات عُرضة للإصابة بـ “كورونا” بين الأطفال

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قالت وزارة الصحة إنه على الرغم من أن الأطفال أقل تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد مقارنة بالبالغين، لكن هناك فئات من الأطفال لديهم حالات مرضية تجعلهم أكثر عُرضة من غيرهم بمضاعفات الإصابة بالفيروس.

 وأوضحت الوزارة أن الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم لمضاعفات الإصابة هم: مَن لديهم أمراض القلب الخلقية التي أصيبوا بها منذ الولادة، ومن لديهم أمراض الرئة المزمنة، ومن يستخدمون أدوية تثبيط المناعة، ومرضى السكري، ومرضى الربو.

 ونصحت باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، مثل: الاستمرار بالخطة العلاجية الخاصة بالطفل، والتأكد من توفر كمية كافية من أدويته، وكذلك التأكد من أخذه جميع اللقاحات لمنع الإصابة بأمراض أخرى، بالإضافة إلى استشارة طبيب عبر تطبيق صحة عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح أكثر فئات عُرضة للإصابة بـ “كورونا” بين الأطفال

أخبار محلية
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