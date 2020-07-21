أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حملة مشتركة تستهدف نشاط تأجير السيارات في جميع مدن المملكة، لضبط المخالفات ومعالجة السلبيات في هذا القطاع الحيوي المهم.
وشارك في إطلاق الحملة وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية والأمن العام، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
من جانبه، قال مدير عام النقل بالسيارات بهيئة النقل ماجد الزهراني، إن كل الجهات المشاركة في الحملة حريصة على ضبط النشاط ليكون حيوياً وواعداً، ويخدم طيفاً واسعاً من السواح والزائرين إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى أن العمل الميداني مستمر لضمان الارتقاء بكفاءة الخدمات في هذا القطاع، بعد إطلاق منصة “تأجير” كبوابة رقمية لضبط النشاط بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، مشيداً بدور الحملة التي ستتصدى لكل مخالف حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات.
وفق “أخبار 24”.