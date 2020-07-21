أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسبق الدكتور عبدالرحمن السند، حكم إزالة أو نبش القبور القديمة التي لها أكثر من ألفي عام بغرض توسعة الطرق أو أي مصلحة عامة.
وقال الشيخ السند في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن القبور التي دفن فيها أموات لها حرمتها ويجب أن تبقى، إلا إذا قامت مصالح عظمى.
وأضاف أن المصالح العظمى مرجعها لولي الأمر وإلى النظر المصلحي الشرعي في هذه المسألة، أما الأصل العام فيجب احترام القبور التي احتوت على أموات وعدم نبشها.
هل يجوز نبش القبور لغرض مصلحة عامة ؟#يستفتونك مع الشيخ عبدالرحمن السند https://t.co/421o2tcWEn pic.twitter.com/X2JUJp6z8c
— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 20, 2020
وفق “أخبار 24”.