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أخبار محلية > توقعات بموجة حر خامسة تبدأ اليوم.. وأجواء ممطرة في هذه المناطق
21/07/2020   9:24 ص

توقعات بموجة حر خامسة تبدأ اليوم.. وأجواء ممطرة في هذه المناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تستمر الحالة الممطرة اليوم (الثلاثاء) على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب الطائف، فيما تشهد أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وسواحل الغربية ونجران، نشاطاً للرياح من متوسطة إلى شبه قوية.

 وأضاف الحصيني أنه يتوقع بدءاً من اليوم حدوث موجة حر خامسة وأن تسجل درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي، حيث تقترب من 50 في المنطقة الشرقية، وتبلغ ما بين 45 إلى 48 درجة في الرياض والقصيم والمدينة المنورة، وتتراوح ما بين 42 و47 في حائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.

 في السياق ذاته، قال الخبير المناخي زياد الجهني، إن موجات استوائية شرقية رطبة قادمة من بحر العرب بشكل لا يتكرر كثيراً في كل موسم، بدأت بالأمس على جنوب المملكة.

 وأشار الجهني إلى أن الموجة يتوقع أن تصل اليوم إلى معظم أجزاء غرب البلاد وجنوب وغربها، وتستمر بشدتها حتى عيد الأضحى المبارك، مبيناً أنها فرصة ذهبية لمن أراد زيارة المصايف حيث إن الأجواء ستكون خيالية. وفق “أخبار 24”.

 في سياق متصل، حذر الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تسبب تدنياً في مدى الرؤية، تشهدها أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة وجازان ونجران وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

 وأوضحت الهيئة أن نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، ستشهدها أجزاء من الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وعسير والمدينة المنورة والعاصمة المقدسة وتبوك، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

 

توقعات بموجة حر خامسة تبدأ اليوم.. وأجواء ممطرة في هذه المناطق

أخبار محلية
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