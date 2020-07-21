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أخبار المناطق > جازان: تحديد موعد جلسة جديدة بقضية “طريق الحصمة” التي رفعها مواطن ضد “النقل”
21/07/2020   9:26 ص

جازان: تحديد موعد جلسة جديدة بقضية “طريق الحصمة” التي رفعها مواطن ضد “النقل”

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حددت محكمة يوم الـ 13 من شهر محرم المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة في قضية مشروع طريق الحصمة النصف ملياري، والتي رفعها مواطن ضد فرع وزارة النقل بجازان، ومن المقرر عقدها عن بعد.

 وبدأت القضية قبل نحو 7 سنوات، حينما اعتمدت طرقاً مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان، ومنها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش- أحد المسارحة، وتقدم أحد المواطنين بشكوى لوزارة النقل و”نزاهة” وجهات حكومية أخرى.

 وأوضح المواطن في شكواه وفقاً لـ “سبق”، أنه تم تغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد، فيما رد فرع الوزارة بجازان في وقت سابق بأنه لا توجد أي إشكاليات في المشروع كما ادعى المواطن.

 وعقدت أولى جلسات القضية في فبراير الماضي وتقرر تأجيل النظر فيها، وتحدد يوم الـ 27 من رجب الماضي موعداً لثاني الجلسات، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

جازان: تحديد موعد جلسة جديدة بقضية “طريق الحصمة” التي رفعها مواطن ضد “النقل”

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