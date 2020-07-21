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أخبار محلية > “التأمينات” تعلن مواعيد تقديم المشترك والمنشأة طلب تعويض العاملين السعوديين لشهر يوليو
21/07/2020   5:39 م

“التأمينات” تعلن مواعيد تقديم المشترك والمنشأة طلب تعويض العاملين السعوديين لشهر يوليو

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اليوم (الثلاثاء) 21 يوليو 2020، هو آخر موعد لاستلام طلبات منشآت القطاع الخاص للحصول على تعويض العاملين السعوديين، وأن يوم الخميس (23 يوليو) هو آخر موعد لاستلام طلبات المشتركين.

ودعت المؤسسة منشآت القطاع الخاص والمشتركين، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للاستفادة من دعم السعوديين العاملين في المنشآت المتأثرة بجائحة “كورونا”، للتقيد بالمواعيد المذكورة للتقديم.

وأضافت أن صرف التعويض للمنشآت التي تلتزم بالتقديم قبل نهاية اليوم سيكون في الأول من أغسطس المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتركين المتقدمين قبل نهاية يوم 23 يوليو. وفق”أخبار 24″.

أما في حال تقدم المشترك بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 من الشهر نفسه، سيُصرف التعويض المخصص له في الأول من سبتمبر 2020.

وأشارت التأمينات إلى أنه في حال تأخرت المنشأة في تقديم طلبها خلال المهلة المحددة (21 يوليو)، إلا أنها تقدمت به قبل 23 يوليو، وتأخر طلب المشترك إلى قبل نهاية يوم 31 يوليو، فإن تعويض المشترك سيكون في الأول من شهر سبتمبر القادم.

“التأمينات” تعلن مواعيد تقديم المشترك والمنشأة طلب تعويض العاملين السعوديين لشهر يوليو

أخبار محلية
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