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أخبار محلية > “الحبوب” تسمح لمطاحن الدقيق باستيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية
21/07/2020   5:39 م

“الحبوب” تسمح لمطاحن الدقيق باستيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية

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ذكرت المؤسسة العامة للحبوب، أمس (الإثنين)، أنها سمحت للشركات التي تشتري مطاحن الدقيق منها، بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية، وذلك في إطار عملية الخصخصة.

وأوضحت المؤسسة، وفقاً لوكالة “رويترز”، أنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها، أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية.

وكان المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب، قد أعلنا في وقت سابق هذا الشهر، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، بطرح شركتين من شركات المطاحن الأربع للمستثمرين، ويجرى التأهيل للمرحلة الثانية من تخصيص القطاع لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

“الحبوب” تسمح لمطاحن الدقيق باستيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية

أخبار محلية
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