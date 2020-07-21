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أخبار محلية > “المرور” يستأنف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبات آليًا غدًا
21/07/2020   5:41 م

“المرور” يستأنف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبات آليًا غدًا

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تستأنف الإدارة العامة للمرور، غدا (الأربعاء)، ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين سارية.

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني، ودعت ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين ساري المفعول، قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من غرة ذي الحجة 1441هـ.

وأشارت إلى أن استئناف ضبط المخالفات يأتي بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.وفق”أخبار 24″.

يذكر أن عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.

“المرور” يستأنف ضبط مخالفات عدم وجود تأمين للمركبات آليًا غدًا

أخبار محلية
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