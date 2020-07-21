بدء تأهيل المدارس للمرحلة الثانية من مبادرة الطفولة المبكرة للموسم الدراسي الجديد

بدأت إدارات التعليم المختلفة في تأهيل وتجهيز المدارس، للمرحلة الثانية من مبادرة الطفولة المبكرة في العام الدراسي المقبل، وفتحت باب التسجيل في 1460 مدرسة، للطلاب والطالبات المستجدين في رياض الأطفال والمنقولين في الصفوف الأولية.
وأوضحت وزارة التعليم بحسب “الوطن”، أنها أنهت تجهيز 3 آلاف و313 فصلاً دراسيا في رياض الأطفال لاستيعاب 82.8 ألف طالب وطالبة، بالإضافة لتجهيز 3 آلاف و483 فصلا في مدارس الطفولة المبكرة، لاستيعاب 80.6 ألف طالب وطالبة.
وأكدت الوزارة أن نسبة التغطية للأطفال بقائمة الانتظار للعام الدراسي 1440/ 1441 بلغت 75% بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بالعامين الدراسيين السابقين، في حين بلغت نسبة الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي الماضي بلغت 21% بزيادة 4% عن العام 1439/ 1440هـ.
وتهدف مبادرة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، لزيادة فرص الالتحاق برياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب والطالبات، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصياتهم وغرس الثقة بأنفسهم.