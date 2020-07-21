“الزكاة والدخل” تصدر دليلاً إرشادياً خاصاً بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها.
ويهدف الدليل لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتحقيق امتثالهم طوعياً لأحكام الضريبة، كما يوضح الدليل كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ.
ودعت هيئة الزكاة والدخل ملاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم للاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن التسجيل سيصبح إلزامياً ابتداءً من 16 أغسطس المقبل، موضحة أنه يمكن للجميع الاطلاع على الدليل من خلال موقعها الإلكتروني.