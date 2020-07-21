توقيع اتفاقية تتيح قبول بطاقات (JCB) في المملكة من خلال نظام “مدى”

وقَّعت المدفوعات السعودية، اتفاقية شراكة مع شركة “JCB”، تتيح قبول بطاقاتها من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”.
وتأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لفتح المجال لشركات وأنظمة الدفع العالمية لدخول السوق المحلي، لإثراء بيئة المدفوعات في المملكة وتقديم وسائل دفع حديثة بما يسهم في تقليل النقد المتداول، ورفع مستوى المنافسة في هذا القطاع.
وتعتزم شركة JCB افتتاح مكتب لها في الرياض، وذلك لتعزيز وجودها في السوق السعودي، وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة.
وقال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف إنه بموجب هذه الشراكة سيكون بإمكان البنوك السعودية التعرف على بطاقات JCB عبر نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن لحاملي بطاقات JCB الاستفادة منها في أسواق بلدان العالم الإسلامي.وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد رئيس شركة JCB يوشيكي كانيكو أن المملكة تعد أكبر سوق للشركة في المنطقة، لكونها باتت تحظى باهتمام واسع من قبل محبي السفر، لا سيما لحاملي بطاقات الشركة.