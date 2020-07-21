"ساما": المتاجر الإلكترونية ملزمة بإعادة أموال الشراء عبر "مدى" خلال 24 ساعة

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المتاجر الإلكترونية بإلغاء عمليات البيع ورد مبلغ الشراء إلى حساب المشتري فور تلقيها طلب الإلغاء.
وأوضحت المؤسسة أنه في حال تم دفع مبلغ الشراء عبر بطاقة مدى يجب إعادة المبلغ للعميل مباشرة خلال 24 ساعة، وأنه في حال كان الدفع عبر بطاقات الائتمان يجب رد المبلغ خلال 14 يوما بحد أقصى.
وأكدت أن من حق المستهلك الاتصال على التاجر لمعرفة حالة الإلغاء ومعلومات رفع الطلب للبنك، وفي حال تأخر المتجر في رفع الطلب يتم تقديم بلاغ تجاري، وعند الشعور بعدم التجاوب يمكن إبلاغ مؤسسة النقد.
وفق”أخبار 24″.