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تعليم الخرج > إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان(ادارة الضغوط في بيئة العمل)
22/07/2020   12:30 ص

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان(ادارة الضغوط في بيئة العمل)

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي  تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان (إدارة الضغوط في بيئة العمل) وذلك يوم الخميس الموافق ٢/ ١٢/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس ) ، بالتعاون مع المدرب الأستاذ أحمد الزهراني .
ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدرب / أحمد الزهراني على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .

إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان(ادارة الضغوط في بيئة العمل)

تعليم الخرج
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