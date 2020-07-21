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أخبار المناطق > أمير حائل يعلق على واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الانتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية
22/07/2020   12:48 ص

أمير حائل يعلق على واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الانتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية

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علّق أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد على واقعة إلزامه للمقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع المدينة الاستثمارية بالمنطقة بتسجيل موعد الانتهاء، حيث أكد أن ذلك يعكس رغبة الجانبين في إنهاء المشروعات على أكمل وجه.

وأوضح، خلال لقائه مع “الإخبارية”، أن رغبته في إنهاء المشروع على نحو أمثل وبالسرعة اللازمة لاقت ظهيرًا مساندًا لدى المقاول المسؤول عن المشروع، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشار إلى أنه يثق في قدرات المقاولين المسؤولين عن المشروعات التطويرية بحائل على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه والخروج بنتائج جيدة تتناسب مع الجهد المبذول في تلك المشروعات.وفق “أخبار 24”.

وكان عدد من رواد موقع تويتر قد تداولوا مقطع فيديو يظهر إلزام أمير حائل للمقاول بالتوقيع على نموذج رسم للمشروع وتحديد موعد الانتهاء منه، في واقعة كشفت عن رغبة الجانبين في إنهاء العمل بالوقت المحدد له وفق الخطط الموضوعة.

أمير حائل يعلق على واقعة إلزامه لمقاول بتسجيل تاريخ الانتهاء من مشروع المدينة الاستثمارية

أخبار المناطق
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