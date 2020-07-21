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أخبار محلية > “أمن الحج”: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات المسجد الحرام إلا بتصاريح رسمية
22/07/2020   12:47 ص

“أمن الحج”: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات المسجد الحرام إلا بتصاريح رسمية

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أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، أن المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام تم تنفيذها، مشيراً إلى أن المراحل المتبقية سوف تُنفذ في الأيام القادمة.

وأكد، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا اليوم (الثلاثاء)، أنه لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.

وأشار إلى أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لافتاً إلى أن هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات وأبواب وفقاً للشروط الاحترازية لمنع تفشي كورونا. وفق “أخبار 24”.

“أمن الحج”: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات المسجد الحرام إلا بتصاريح رسمية

أخبار محلية
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