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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية
22/07/2020   12:49 ص

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه خلالها بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، كما بعث ولي العهد برقية مماثلة.

وقال خادم الحرمين في البرقية: “يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة جاء فيها: “يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية”.وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بنجاح العملية الجراحية

أخبار محلية
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