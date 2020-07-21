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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: “لقاح أكسفورد” على رأس 10 لقاحات لكورونا
22/07/2020   12:49 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: “لقاح أكسفورد” على رأس 10 لقاحات لكورونا

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كشف استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة غسان يوسف، اليوم (الثلاثاء)، عن 10 لقاحات عالمية مضادة لفيروس كورونا تسير في طريقها الصحيح.

وأوضح يوسف، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن أفضل تلك اللقاحات هو اللقاح الخاص بجامعة أكسفورد البريطانية بالشراكة مع شركة أسترازينيكا.

وأضاف أن اللقاح البريطاني وفّر سنوات من البحث والتجارب، مشيراً إلى أنه اختزل 6 سنوات من العمل في 6 أشهر فقط، حيث اجتاز المرحلة الأولى من 3 مراحل.

وقال استشاري الأمراض المعدية بجدة إن المرحلة الأولى خضع لها 58 شخصاً، لمعرفة معدل الأجسام المضادة بعد حقن اللقاح، إضافةً إلى مدى الأمان الذي توفره الجرعة.وفق “أخبار 24”.

كما أثبتت النتائج عدم وجود آثار جانبية خطيرة نتيجة الحقن بلقاح أكسفورد، فهي نتائج مبشرة، ولكن من المبكر جداً الحكم بفاعليتها كما يتم تداوله إعلامياً.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: “لقاح أكسفورد” على رأس 10 لقاحات لكورونا

أخبار محلية
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