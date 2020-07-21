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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، غدًا الأربعاء، في أولى خطوات تحقيق أهداف التوطين في مهنة الصيدلة.
وتشرع الخطة في تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توطين الصيدلة، والذي يهدف لتحقيق هدف توطين المهنة بنسبة 20%.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج