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أخبار محلية > متى يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي بعد شراء السلع أو الخدمات؟
22/07/2020   12:54 ص

متى يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي بعد شراء السلع أو الخدمات؟

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كشف المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، حالات استحقاق المواطن للتعويض المالي بعد شراء سلعة أو الحصول على خدمة.

وأوضح أن المواطن يستحق التعويض المالي حال حصوله على سلعة مغشوشة أو مخالفة لما تم طلبه أو معيبة وبها قطع ناقصة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يحق للمواطن المطالبة بتعويض مالي عن أي أضرار قد لحقت به.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الحصول على التعويض المالي يتم عبر القضاء، حيث تنص المادة 12 على استحقاق كل مستهلك تضرر من منتج أو خدمة لتعويض، يتم الحصول عليه أمام القضاء، كما تؤكد المادة أن القاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.

متى يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي بعد شراء السلع أو الخدمات؟

أخبار محلية
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