هل ساهمت البروتوكولات العلاجية في رفع حالات التعافي؟ “الصحة” تجيب

أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي – خلال مؤتمر تطورات فيروس كورونا المستجد – عن سؤال حول البروتوكولات الطبية التي اتُّبعت مؤخراً لعلاج المرضى وأدت لارتفاع حالات التعافي بشكل كبير يوميا.
وقال إن بالمملكة كوادر وطنية متميزة تعمل مع كافة من يتصدون لهذه الجائحة، وإن هناك فريقا متخصصا يقوم بمراجعة البروتوكولات وتحديثها وتطويرها، حيث حُدّثت قرابة 10 مرات خلال فترة قصيرة جدا، ما يدل على قوة الرصد العلمي لتقديم أفضل خدمة للمصابين.
وأضاف أن هناك أدلة علاجية رديفة مساندة متفرعة من تلك البروتوكولات الرئيسية تجاوز عددها الـ 20، تدعم مختلف التخصصات الفرعية، وكل هذه القدرات وُضعت بين أيدي الممارسين الصحيين لعلاج المرضى، ما أدى لارتفاع حالات التعافي. وفق “أخبار 24”.