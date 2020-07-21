كشفت شركة المياه الوطنية ضمن مبادرة “رشد” عن نسب تسرب المياه في 1000 منزل، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك لدى المستفيدين، حيث تم الفحص بواسطة شركات مؤهلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت أنه تبين أن 93 % من أسباب ارتفاع الفاتورة تعود إلى وجود تسربات داخلية، وصلت إلى 79% من عوامة الخزان الأرضي، و70 % من تشققات رقبة الخزان الأرضي، و65 % من السيفون، و60 % من وصلة العداد إلى الخزان الأرضي.
وأضافت أنه تبين أن 45% من التسربات سببها عزل أعلى رقبة الخزان، و24 % من عوامة الخزان العلوي، و8.3 % من الخطوط النازلة، و0.6 من عزل الخزان الأرضي.
وفق “أخبار 24”.