قصتها وجدت تفاعلا كبيرا.. سيدة تبيع الشاي على طريق في تبوك

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمعاناة سيدة تبيع المشروبات في أحد شوارع مدينة تبوك.
وقالت السيدة خلال الفيديو إن العوز الشديد هو ما دفعها للعمل في بيع المشروبات بالشارع، مؤكدة أنها في حاجة إلى هذا العمل لإعالة أولادها وتغطية نفقاتها الأساسية.
ودعا مصور الفيديو الجمهور لشراء المشروبات من السيدة ومحاولة مساعدتها، موضحًا موقعها في حي المروج بجوار جامع البازعي.
وتداول مغردون مقطع الفيديو، وأبدوا تعاطفًا شديدًا مع السيدة، حيث دشّن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق “#بايعه_الشاي_تبوك” لدعمها.
وفق “أخبار 24”.