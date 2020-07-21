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أخبار محلية > خادم الحرمين: أشكر المولى جل وعلا أن منّ علي بالصحة والعافية وشكراً لكل مَن سأل عني
22/07/2020   12:58 ص

خادم الحرمين: أشكر المولى جل وعلا أن منّ علي بالصحة والعافية وشكراً لكل مَن سأل عني

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توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالشكر والحمد للمولى عز وجل أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أُجريت له.

كما أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لكل مَن سأل عنه واطمأن على صحته.

جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، وترأسها خادم الحرمين من مقر إقامته في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.

يُذكر أن الديوان الملكي كان قد أصدر بياناً قبل يومين أوضح فيه أن خادم الحرمين الشريفين قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات؛ جراء وجود التهاب في المرارة. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين: أشكر المولى جل وعلا أن منّ علي بالصحة والعافية وشكراً لكل مَن سأل عني

أخبار محلية
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