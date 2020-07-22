فيديو توعوي من “الصحة” يظهر خطورة التدخين على جسم الإنسان

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي يبين أثر التدخين على الإنسان وخطورته على الصحة، داعية جميع المدخنين إلى الإسراع بالإقلاع عن هذه العادة السيئة.
وأظهر الفيديو عدداً من الأشخاص تسبب قرار خاطئ اتخذ في ثوان معدودة في نتائج كارثية عليهم، حيث يقضي أحدهم عقوبة في سجنه بسبب ارتكابه جريمة قـتل في لحظة غضب، فيما فقدت أم طفلها بعدما غابت عنه لثوان وتركت باب المسبح مفتوحاً ليغرق الطفل، فيما فقد شاب قدميه بسبب عدم التزامه بإشارة المرور.وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن سنوات التدخين تمر على المدخن كالثواني التي تساهم في تدهور الحالة الصحية كلما مر الوقت، داعية إلى سرعة تدارك الأمر والإقلاع عن التدخين، وحجز موعد في العيادات الخاصة بعلاج المدخنين.
تمر سنوات التدخين عليك كثوان، اتخذ قرارك الآن قبل أن تختنق بالتسويف🫁#عش_بصحة pic.twitter.com/WekLijAoQ9
— عش بصحة (@LiveWellMOH) July 21, 2020