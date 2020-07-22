متحدث “النيابة”: حققنا في قضايا تعمد نقل عدوى كورونا ومع أشخاص نشروا الشائعات وبثوا الهلع

كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن النيابة باشرت التحقيق في جرائم معلوماتية، مع أشخاص نشروا شائعات وبثوا الهلع في المجتمع بشأن جائحة كورونا، مؤكدًا مضي النيابة في التصدي لمثل هذه الشائعات بكل حزم وفقًا لاختصاصها النظامي.
وأكد الدسيماني بحسب “عكاظ” على ضرورة تجنب نشر الشائعات، أو مخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، أو الانسياق خلف معلومات مجهولة المصدر تهدف لزعزعة الثقة في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتصدي لهذه الجائحة.
وأشار إلى أن النيابة حققت في عدد من الجرائم الجنائية التي تتعلق بتعمد نقل عدوى فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن النيابة حرصت على توعية المواطنين والمقيمين من الوقوع في مثل هذه الأفعال حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
من جانب آخر، أشاد المتحدث بالوعي والمسؤولية من قِبل أفراد المجتمع في التعاطي مع هذه الجائحة، حيث لمست النيابة التزامًا كبيرًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات، وكذلك تحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد”، وتجنب الممارسات التي تنطوي على مخالفات.